/ Благосостояние южноуральцев заложили в планируемый бюджет Челябинской области

Планы озвучил Борис Дубровский на заседании правительства.

О важной для Челябинской области даты — 85-летии региона — напомнил Борис Дубровский на заседании правительстве. Выступая с речью, губернатор сообщил, что уже идет формирование бюджета на 2018 год, и затраты на празднование юбилея должны учитываться.

Эти цели масштабны, понятны. Они касаются каждого жителя Челябинской области. Мы должны провести его достойно. А достойно — это так, чтобы наши земляки почувствовали изменения к лучшему. — сообщил Борис Дубровский.

Развитие экономики и улучшение жизни южноуральцев, по мнению главы региона, идут рядом. Поэтому правительство региона выделило пять основных приоритетов развития. Первый — поддержка ветеранов и пенсионеров, в том числе финансово. Сюда входят дополнительные выплаты, снижение налогов и другие льготы. Второй — поддержка молодежи и детей как будущего области. В регионе будет больше спортивных площадок и залов. Третий — охрана окружающей среды. Транспорт переведут на газомоторное топливо, в регионе заработает новая система обращения с отходами. Четвертый и пятый — преображение Челябинска и других городов региона. Инфраструктурное развитие подразумевает создание современных и удобных общественных пространств. Работы, в том числе, будут выполняться по программе «Реальные дела».

Отметим, что в бюджет на 2019 год также закладывали траты на саммиты ШОС и БРИКС. Ресурсы у области есть. Все четыре года Борис Дубровский вел активную работу для снижения долговой нагрузки региона. Коммерческих кредитов теперь нет.