/ Планировку квадрата центра города к саммитам ШОС и БРИКС утвердили в Челябинске

Единую концепцию разработают столичные архитекторы.

Планировку квадрата центра города, ограниченного улицами Сони Кривой, Братьев Кашириных, Северо-Крымской и Российской, утвердили на очередном совещании дирекции по подготовке Челябинска к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. Для разработки архитектурной концепции пригласили специалистов из Москвы.

Специалисты Союза архитекторов России, которые сделали Москву интересной, современной и комфортной для жителей, а также гостеприимной для туристов, пройдутся по центру Челябинска. Прогулка запланирована на следующий четверг. Предполагается, что так удастся окончательно утвердить концепцию развития центра, а после — приступить к реализации. — пояснил собеседник сайту «Первый областной».

Примечательно, что совещание дирекции проходило в расширенном составе. На нем также присутствовали представители рабочих групп, которые были обновлены по итогам протокола поручений федерального оргкомитета.

Как именно изменится центр города, пока не разглашается. Ранее в гостевой маршрут уже вошли 27 улиц, на которых начали преобразования. На них облагородят фасады домов и проведут общие мероприятия по благоустройству.