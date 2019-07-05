Рекомендации по улучшению экологии озвучило правительство Челябинской области

В Екатеринбурге прошел форум, посвященный снижению экологических рисков.

Правительство Челябинской области озвучило рекомендации по снижению экологических рисков для населения на окружном совещании, которое состоялось в четверг, 4 июля, в Екатеринбурге. Южный Урал в режиме видеоконференции представили и. о. заместителя губернатора Сергей Сушков и. о. первого заместителя министра экологии Яна Куприкова.

Проводившая совещание Анна Ленская, помощник полпреда президента в УрФО, отметила, что национальные цели России на ближайшие 5 лет определены в 204-м указе Владимира Путина. Важнейшим показателем определено повышение продолжительности жизни населения до 78 лет, а реализация нацпроекта «Экология» в первую очередь направлена на создание благоприятной и безопасной среды для жизни населения.



«Уральский федеральный округ участвует в семи федеральных проектах. Национальный проект „Экология“ в Челябинской области реализуется министерством экологии в составе семи региональных проектов: „Чистая страна“, „Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО“, „Сохранение уникальных водных объектов“, „Сохранение биологического разнообразия“, „Чистый воздух“, „Чистая вода“. В рамках федерального проекта „Чистая страна“ в субъектах предусмотрена ликвидация 117 несанкционированных свалок в границах городов, в том числе таких крупных объектов, как городская свалка Челябинска, площадь рекультивации которой составляет 74 гектара», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что в рамках проекта «Чистый воздух» на Южном Урале разработаны комплексные планы по снижению выбросов в атмосферный воздух. Основную роль в их реализации сыграют промышленные предприятия.

«Запланировано до 2024 года направить более 47 миллиардов рублей на природоохранные мероприятия с целью снижения вредных выбросов. Так, Группой Компаний „Мечел“ проведен экологический аудит на своих предприятиях в Челябинске. В экологическую программу „Мечела“ до 2024 года вошла организация системы непрерывного мониторинга атмосферного воздуха, модернизация коснется всех основных производственных участков. Инвестиции составят 10 млрд рублей, при этом выбросы снизятся на 14,2 тыс. тонн. В реализации комплексных планов участвуют 10 крупных предприятий, расположенных в Челябинске, и семь предприятий Магнитогорска», — рассказали сайту «Первый областной» в региональном правительстве.

Экологический эффект от реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Челябинске составит около 23%. По данным Росгидромета в трех городах УрФО за 2018 год снизился уровень загрязнения воздуха: в Магнитогорске, Челябинске и Нижнем Тагиле.