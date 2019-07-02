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/ Итоги независимого экологического аудита челябинских предприятий «Мечела» обсудили в Общественной палате

Итоги независимого экологического аудита челябинских предприятий «Мечела» обсудили в Общественной палате

Эксперты НИИ «Атмосфера» провели всестороннее обследование промышленных объектов.
сегодня в 10:55
  |  Общество

Независимые эксперты подвели итоги экологического аудита предприятий Группы «Мечел» в Челябинске. Результаты были представлены в Общественной палате Челябинской области на круглом столе «Итоги экологического аудита ПАО "Мечел". Перспективные направления по защите атмосферного воздуха в Челябинске». Онлайн-трансляция мероприятия была доступна в сети Интернет.

К дискуссии были приглашены представители профильных министерств и ведомств региона, общественности и экспертного сообщества.

Экологический аудит предприятий «Мечела» в течение года проводили эксперты НИИ «Атмосфера» (Санкт-Петербург). Экоаудит охватил все челябинские предприятия «Мечела»: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и челябинский филиал «Уральской кузницы». В ходе аудита независимые эксперты провели всестороннее обследование промышленных объектов, в том числе источников выбросов, газоочистных сооружений, исследовали выпуски сточных вод, условия размещения отходов.

Заместитель генерального директора НИИ «Атмосфера» Александр Романов отметил, что по итогам аудита объемы вредных выбросов, на которые имеют право расположенные в Челябинске предприятия «Мечела», установлены правильно.

Основная часть измерений подтвердила корректность установленных нормативов выбросов, — рассказал Александр Романов.

Инструментальные замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на городской территории показали отсутствие превышений предельно-допустимых концентраций маркерных для предприятий «Мечела» загрязняющих веществ, таких, как фенол, нафталин, бензапирен, сероводород и др. В ходе ряда замеров были выявлены неучтенные загрязняющие вещества, при этом Александр Романов уточнил, что включение их в расчет не приведет к изменению максимальных концентраций в зоне влияния предприятий и, таким образом, не повлияет на общую картину загрязнения атмосферного воздуха на границе жилой застройки.

Уже сейчас можно сказать, что данные экологического аудита будут включены в соответствующее соглашение между регионом, Группой «Мечел» и федеральными органами власти. Нельзя решить вопрос без признания проблем. Обозначая эти проблемы, предприятия смогут с нашей помощью их устранить,— подчеркнул Виталий Курятников, руководитель Росприроднадзора по Челябинской области.

Оценка оборудования и технологических процессов на объектах показала, что они преимущественно соответствует требованиям и наилучшим доступным технологиям (НДТ). Частичное несоответствие по некоторым веществам будет устранено согласно рекомендациям НИИ «Атмосфера» по внедрению НДТ в рамках программы модернизации предприятий.

Проведение независимого экологического аудита для нас было очень полезным, мы смогли посмотреть на себя со стороны, увидеть объективную реальность, которая в целом соответствует нашим собственным оценкам. И мы убедились, что те мероприятия, которые мы сами для себя запланировали еще до начала аудита, в большей части совпали с рекомендациями специалистов, поэтому мы смогли совместно их расширить и сделать более эффективными с точки зрения снижения влияния на окружающую среду, — отметил Антон Левада, директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел».

В экологическую программу «Мечела» до 2024 года вошли, в частности, следующие мероприятия: организация системы непрерывного мониторинга атмосферного воздуха в зоне влияния предприятий, модернизация затронет все основные производственные участки. Это кислородно-конвертерный, доменный, прокатные цеха ЧМК. На «Мечел-Коксе» техническое перевооружение коснется бензольного отделения в цехе улавливания №1, коксового цеха №1, будут заменены два газосборника на коксовой батарее №8, а также ряд других мероприятий.

Инвестиции составят около 10 млрд рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тыс. тонн в год.

В ходе круглого стола мы убедились, что аудит предприятий проходил максимально открыто и компанией оказывалось всестороннее содействие. Подобная практика должна быть перенята другими предприятиями города. Готовность к диалогу позволяет снизить градус социального напряжения в обществе,— прокомментировал Феликс Панов, член Общественной палаты Челябинской области.
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