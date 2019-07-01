/ Челябинскую экологию обсудят за круглым столом в прямом эфире

На заседании обсудят итоги экологического аудита ПАО «Мечел» и способы защиты Челябинского воздуха.

В понедельник, 1 июля, в Южно-Уральском государственном аграрном университете пройдёт заседание в формате круглого стола на тему «Итоги экологического аудита ПАО «Мечел». Перспективные направления по защите атмосферного воздуха в Челябинске».

Мероприятие предусматривает доклады от представителей ПАО «Мечел», профильных министерств региона, общественности и экспертного сообщества. Они же будут участвовать в обсуждении предложенных тем.

За круглым столом обсудят перспективы участия промышленных предприятий Челябинска в проведении экологического аудита; итоги экологического аудита ПАО «Мечел»; перспективные направления по защите воздуха, а также предложат программы по озеленению Челябинска совместными усилиями горожан и представителей промышленных предприятий.

Прямая трансляция заседания круглого стола пройдёт 1 июля с 11:00 до 12:30 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».