/ Амбициозную задачу по внедрению ГТО поставил Борис Дубровский

Челябинская область должна войти в десятку первых в рейтинге.

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Борис Дубровский на совещании с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти отдал распоряжение продолжать внедрение на территории области комплекса ГТО.

Личным примером нужно приглашать людей сдавать ГТО. Это здоровый образ жизни. Мы должны войти в топ-10 рейтинга ГТО, потому что регион входит в 10-ку российских регионов по численности населения. Челябинская область — спортивный регион, мы гордимся этим и должны войти в топ-10 лучших регионов по ГТО. Продолжаем эту работу. — объяснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В начале года в рейтинге ГТО Челябинская область была на 34 позиции. Борис Дубровский дал распоряжение о необходимости привлечь население для участия в сдаче нормативов комплекса. К октябрю 2018 года область поднялась в рейтинге на 14 строчек.

За 9 месяцев была проведена большая работа по привлечению населения для сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне»: 260 преподавателей физической культуры прошли повышение квалификации, на стадии открытия два новых центра тестирования в ЮУрГУ и УралГУФКе, проведено более 100 крупных мероприятий.