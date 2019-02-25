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/ Челябинский мальчик отжался 2 тысячи раз

Челябинский мальчик отжался 2 тысячи раз

Ребенок поставил настоящий рекорд на сдаче нормативов ГТО.
сегодня в 13:38
  |  Общество

В Челябинске активно развивается комплекс ГТО. Сдать нормативы можно уже в 8 центрах, расположенных по всему городу, причем возраст участников не ограничен. Например, самым возрастным сегодня является «физкультурник» 1944 года рождения, а самым спортивным — 8-летний мальчик. Он отжался 2 тысячи раз.

Он с фанатизмом отжимается, даже взрослому мужчине десятую часть из этого сделать тяжело. — рассказал начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Челябинска Евгений Иванов.

Чтобы проверить свои силы, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО. Это занимает около 4 минут, после чего каждому участнику присваивается идентификационный номер. Также одно из основных условий — получение медицинского допуска, подтверждающего возможность выполнения упражнений без вреда здоровью. На третьем этапе регистрации назначается время приема нормативов, а в дальнейшем и их прохождение. Инструктор заносит результаты в специальную карточку, и после обработки данных, участникам присваиваются знаки отличия.

Отметим, на сегодняшний день губернатор Борис Дубровский поставил региону задачу войти в 10 лучших субъектов по ГТО. На конец 2018 года Челябинская область занимает 17 место, а отрыв между ним и 15 незначителен. В 2019 году Челябинская область может достигнуть цели.

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