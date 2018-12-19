/ Золотой знак ГТО получила южноуральская оперная певица

Нормативы Людмила Жильцова выполнила еще летом.

Золотой знак отличия получила уроженка Челябинской области Людмила Жильцова, сдав нормативы ГТО в родной Сатке. Приказ о присвоении почетного знака подписал министр спорта РФ Павел Колобков.

Летом этого года Людмила Жильцова, находясь в отпуске на родине, решила выполнить нормативы. Первые тесты Людмила выполнила на летнем фестивале ВФСК ГТО среди производственных коллективов Саткинского района в августе, последующие (наиболее сложные — это бег на выносливость и плавание) были выполнены уже после регулярных тренировок на стадионе «Труд» и все тесты были выполнены на золотой знак отличия. Приказом министра спорта Российской федерации Павла Колобкова, от 30 октября под № 153 нг, Людмиле присвоен золотой знак отличия. — сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Отметим, Людмила Жильцова — русская сопрано, сотрудничающая с театром «Ла Скала» и выступающая на ведущих сценах мира. Закончив Магнитогорскую консерваторию, артистка из уральского Бакала перебралась в Италию, где собиралась только прослушать уроки вокала в Турине, но осталась насовсем. На счету уроженки Южного Урала — Консерватория Джузеппе Верди в Милане, Академия «Ла Скала» и Католический университет Милана по специальности «Менеджмент».