/ Министр спорта теперь носит на груди золотой значок ГТО

Леонид Одер считает, что быть здоровым всегда модно.

Около 3 тысяч южноуральцев получили золотые значки ГТО. Приказ о награждении подписал федеральный министр спорта. Среди значков, которые вручили жителям Челябинской области, есть один, предназначенный Леониду Одеру. Региональный министр спорта не так давно сдал последний норматив — проплыл дистанцию в 25 метров в ЮУрГУ.

Другие испытания я выполнил ранее, но из-за загруженности по работе никак не удавалось выполнить последний тест. Наконец, удалось найти время и проплыть нужную дистанцию. Хотелось бы призвать всех южноуральцев проверить свою спортивную подготовку и выполнить нормативы. ГТО — это не только система физического воспитания населения, это возможность проверить себя, свои силы и здоровье. А быть здоровым — это всегда модно! — прокомментировал достижение Леонид Одер.

Центр тестирования на базе ЮУрГУ открыт на базе ЮУрГУ в сентябре 2018 года. Выполнить нормативы там может каждый. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте и подать заявку.