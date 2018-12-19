/ Семь прямых авиарейсов из Челябинска могут появиться в 2019 году

Заявки на них уже поданы в Федеральное агентство воздушного транспорта.

Для расширения географии полетов из аэропорта Челябинска в следующем, 2019 году, могут ввести семь прямых авиарейсов. Заявки на них уже поданы в Федеральное агентство воздушного транспорта. Если их одобрят, область получить 250 миллионов рублей на субсидирование.

Прямое авиасообщение хотят ввести по следующим направлениям:

Челябинск — Краснодар — Челябинск;

Челябинск — Красноярск — Челябинск;

Челябинск — Минеральные воды — Челябинск;

Челябинск — Ростов-на-Дону — Челябинск;

Челябинск — Самара — Челябинск;

Оренбург — Челябинск — Тюмень;

Челябинск — Харбин (Китайская Народная Республика, провинция Хэйлунцзян) — Челябинск.

Помимо «южных» направлений, то есть в Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи, могут появиться и рейсы, которые подойдут тем, кто работает на севере.

Направления у нас разнохарактерные. Планируем открыть субсидированный маршрут в Казань, а также на северные направления, например, Новый Уренгой, Нижневартовск, Горно-Алтайск. — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Решения по заявкам будет принято в январе 2019 года.