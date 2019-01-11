/ Гражданские самолеты разрешат сбивать в России

Для этого даже создали документ, который позволит устранить существующих противоречий.

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, которые нарушили воздушные границы страны, разрешать сбивать. Об этом сказано в проекте постановления правительства, разработанном Министерством обороны России.



Согласно документу, с которым ознакомились «Известия» огонь по судну можно открыть, если есть реальная опасность, что его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. По мнению ряда экспертов, эта мера позволит предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов. В документе прописан и алгоритм действий вооруженных сил. На данный момент он находится на стадии межведомственных согласований.

Новый документ должен устранить эти противоречия. Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, нарушившего воздушное пространство страны в 1983 году. — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Отметим, нынешний закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не соблюдают правила его использования и не подчиняются ряду требований. В первую очередь речь идет о самолетах, попавших в запретную для полетов зону. При этом возникает противоречие, поскольку постановление правительства «О порядке применения оружия… в воздушном пространстве» от 1994 года запрещает сбивать самолеты, если точно известно о нахождении пассажиров на их борту. В Совете Федерации отметили, что подобная практика существует во многих странах.