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Прямой рейс в Алматы запустят из Челябинска

Рейс в крупнейший мегаполис Казахстана будет еженедельным.
сегодня в 16:52
  |  Общество

На аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги работы южноуральской делегации на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

На форуме обсуждались новые подходы в развитии туризма двух государств, в которых активно участвует Челябинская область. Борис Дубровский отметил, что сейчас идут переговоры о налаживании прямого еженедельного рейса в Алматы из Челябинска.

Для нас он интересен еще и как транзитный, поэтому работаем с казахскими коллегами над стыковкой наших рейсов с внутренними рейсами Республики Казахстан, прежде всего — в Алма-Ату. У наших казахских партнеров есть встречный интерес, связанный с туристическим комплексом нашего региона. — рассказал Борис Дубровский.

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