/ Челябинский аэропорт предлагает новые зимние направления

Воздушная гавань Южного Урала сменила расписание.

Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание работы. Оно будет актуально до конца марта и подразумевает смену расписания. Например, увеличится частота рейсов в Шереметьево, их будет 49. Всего же в Москву еженедельно выделят 80 рейсов. Три раза в неделю можно будет улететь в Санкт-Петербург, столько же в Новосибирск. Есть и новые направления.

В этом году к зарубежным направлениям добавится Шарджа (ОАЭ) и остров Хайнань (Китай). ИрАэро откроет рейсы из Челябинска на Новый Уренгой — 1 раз в неделю, Нижневартовск — 2 раза в неделю, Белоярский — 1 раз в неделю, Горно-Алтайск — 1 раз в неделю. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.

Новые зарубежные направления: