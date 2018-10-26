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/ Челябинский аэропорт предлагает новые зимние направления

Челябинский аэропорт предлагает новые зимние направления

Воздушная гавань Южного Урала сменила расписание.
сегодня в 10:12
  |  Общество

Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание работы. Оно будет актуально до конца марта и подразумевает смену расписания. Например, увеличится частота рейсов в Шереметьево, их будет 49. Всего же в Москву еженедельно выделят 80 рейсов. Три раза в неделю можно будет улететь в Санкт-Петербург, столько же в Новосибирск. Есть и новые направления.

В этом году к зарубежным направлениям добавится Шарджа (ОАЭ) и остров Хайнань (Китай). ИрАэро откроет рейсы из Челябинска на Новый Уренгой — 1 раз в неделю, Нижневартовск — 2 раза в неделю, Белоярский — 1 раз в неделю, Горно-Алтайск — 1 раз в неделю. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.

Новые зарубежные направления:

  • Гоа — с 28 октября раз в 10 дней;

  • Шарджа — с 30 октября раз в 8 дней;

  • Паттайя — с 28 октября раз в 13 дней;

  • Пхукет — с 22 октября 1 раз в 13 дней;

  • Дубай — с 28 декабря по 11 января, 3 рейса;

  • Краби — с 4 ноября раз в 12 дней;

  • Бангкок — с 2 января раз в 12 дней;

  • Хайнань — с 9 ноября раз в 7 дней;

  • Новые внутренние направления:

  • Новый Уренгой — с 29 декабря раз в 7 дней;

  • Нижневартовск — с 29 декабря 2 раза в 7 дней;

  • Белоярский — с 29 декабря 1 раз в 7 дней;

  • Горно-Алтайск — с 29 декабря 1 раз в 7 дней.

  • С промежуточной посадкой в Самаре и Ижевске:

  • Минеральные воды — с 30 ноября 2 раза в 7 дней;

  • Краснодар — с 30 ноября 3 раза в 7 дней.

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