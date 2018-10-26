/ Челябинский аэропорт предлагает новые зимние направления

Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание работы. Оно будет актуально до конца марта и подразумевает смену расписания. Например, увеличится частота рейсов в Шереметьево, их будет 49. Всего же в Москву еженедельно выделят 80 рейсов. Три раза в неделю можно будет улететь в Санкт-Петербург, столько же в Новосибирск. Есть и новые направления.
В этом году к зарубежным направлениям добавится Шарджа (ОАЭ) и остров Хайнань (Китай). ИрАэро откроет рейсы из Челябинска на Новый Уренгой — 1 раз в неделю, Нижневартовск — 2 раза в неделю, Белоярский — 1 раз в неделю, Горно-Алтайск — 1 раз в неделю. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.
Новые зарубежные направления:
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Гоа — с 28 октября раз в 10 дней;
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Шарджа — с 30 октября раз в 8 дней;
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Паттайя — с 28 октября раз в 13 дней;
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Пхукет — с 22 октября 1 раз в 13 дней;
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Дубай — с 28 декабря по 11 января, 3 рейса;
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Краби — с 4 ноября раз в 12 дней;
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Бангкок — с 2 января раз в 12 дней;
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Хайнань — с 9 ноября раз в 7 дней;
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Новые внутренние направления:
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Новый Уренгой — с 29 декабря раз в 7 дней;
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Нижневартовск — с 29 декабря 2 раза в 7 дней;
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Белоярский — с 29 декабря 1 раз в 7 дней;
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Горно-Алтайск — с 29 декабря 1 раз в 7 дней.
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С промежуточной посадкой в Самаре и Ижевске:
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Минеральные воды — с 30 ноября 2 раза в 7 дней;
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Краснодар — с 30 ноября 3 раза в 7 дней.