Регоператор рассказал о реализации проектов по раздельному сбору мусора в Челябинске

ЦКС опубликовал ответы на популярные вопросы о сортировке отходов.

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В Челябинске несколько месяцев назад стартовали пилотные проекты по раздельному сбору мусора. Реализовывать их решили в двух микрорайонах: «Академ Riverside» и «Парковый-2». Проект был запущен совместно с администрацией города, в рамках нацпроекта «Экология».

В данных микрорайонах были установлены два типа контейнеров, в один из них складывают стекло, бумагу и пластик, во второй идут пищевые и смешанные отходы.

«В перспективе раздельный сбор мусора должен охватить весь Челябинск. Как быстро это случится, зависит от результатов пилотного проекта и от сознательности жителей. Пока наблюдаем, что в контейнеры для сухих отходов попадают и прочие. Но судить о результатах эксперимента и делать какие-то выводы рано. Мы в самом начале пути. Сейчас ведется большая работа по просвещению населения, о том, как нужно правильно разделять мусор. Итоги будем подводить через год», — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.

У жителей микрорайонов, где реализуются проекты, накопились вопросы о том, как именно нужно сортировать мусор. Региональный оператор подготовил ответы на данные вопросы.

Например, ЦКС подчеркивает, что важно отправлять в бак для вторсырья только сухие отходы, чтобы избежать гниения и запаха, а также стараться уменьшить объем вторсырья: сминать банки и бутылки, аккуратно сворачивать картон и бумагу. Это позволить автомобилям, которые вывозят отходы, не вывозить из контейнеров «воздух».

Кроме того, регоператор подчеркнул, что на переработку можно отправлять полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки вместе с этикетками. Также в ЦКС объяснили, что делают из вторсырья, которое получают.

«На Полигоне ТБО перерабатывают пластик в пластиковые гранулы, из ПЭТ-тары производят измельченные хлопья (ПЭТ-флекс). Строительные отходы измельчают в щебень и разделяются по фракциям, крупногабаритные древесные отходы измельчают в стружку. В 2020 году планируется начать производство евродров, пакетов для мусора, песчанополимерных изделий — плитки, бордюров, колец для колодцев. Также будет увеличено производство биогумуса из органических отходов. Вместе с нашими партнерами будут построены цеха по производству полимерных литьевых форм, по переработке автомобильных шин», — отмечают в пресс-службе регоператора.

Неперерабатываемые отходы формируют в брикеты. В дальнейшем их используют для производственных нужд.



