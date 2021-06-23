В Трехгорном регоператора оштрафовали за мусорный коллапс

Прокуратура города держит на контроле ситуацию с вывозом отходов

Жители Трехгорного массово жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки. Предприятие «Комритсервис», которое занимается вывозом отходов с этой территории, выполняет свою работу несвоевременно. По данному факту городская прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комритсервис» в течение длительного времени не исполняет свои обязательства по вывозу мусора. Город погряз в мусоре, вонь стоит непередаваемая. По официальным данным, город на 90% исполняет свои финансовые обязательства оператору по вывозу мусора. Ежемесячно оплачиваются данные услуги. Эпидемиологическая ситуация под угрозой. Помогите обязать устранить последствия неисполнения обязательств. Такая ситуация в каждом дворе», — обратилась накануне в соцсети к губернатору жительница Трехгорного Екатерина Биенко.

В прокуратуре Трехгорного провели совещания с участием заместителя главы города, руководителя МУП «Комритсервис», а также директора организаций-подрядчиков ОАО «АТП» и ООО «УК СЭЖФ».

Принято решение привлечь дополнительные силы и средства для вывоза отходов с территории Трехгорного. Оперативная информация о своевременности вывоза с контейнерных площадок и мусороприемных камер многоквартирных домов поступает в прокуратуру города. В том числе в выходные дни.

«За совершение аналогичного правонарушения по постановлению прокурора директор МУП „Комритсервис“ уже был привлечен к ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей. Сейчас в отношении директора вновь возбуждено административное дело за совершение правонарушения, выявленного в период с 21 по 31 мая 2021 года. Также руководителю МУП „Комритсервис“ внесено представление об устранении нарушений закона», — прокомментировали в прокуратуре.

Ситуация с вывозом коммунальных отходов находится на постоянном контроле в прокуратуре Трехгорного.

Напомним, с 1 января 2019 года в Горном кластере начал работать регоператор — МУП «Комритсервис» из Сатки. Он обслуживал территорию Ашинского, Саткинского и Катав-Ивановского районов, а также Усть-Катав и Трехгорный. В прошлом году региональное Минэкологии расторгло договор с регоператором из-за многочисленных претензий к его работе. МУП «Комритсервис» на сегодняшний день продолжает вывозить отходы с мусорных площадок — предприятие вынуждено выполнять эти функции, пока Минэкологии не выберет нового регоператора. А люди продолжают жаловаться на переполненные контейнерные площадки.

Недавние торги закончились тем, что министерство признало их несостоявшимися. Это значит, что обслуживать Горный кластер продолжит МУП «Комритсервис».

