Каждый регион России должен подготовить собственный план по выходу из режима самоизоляции. Об этом сегодня, 6 мая, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, все меры должны соответствовать рекомендация Роспотребнадзора.
«Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решение о дальнейших действиях в регионах»,— сказал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что в каждом из субъектов ситуация складывается по-разному, поэтому есть вероятность того, что где-то жёсткие меры будут сохранены. Также президент предостерёг своих подчинённых от резких действий.
«Любая поспешность может обернуться срывом»,— заявил президент.
Отметим, что сегодня в России с коронавирусом зарегистрированы более 165 тысяч человек. В Челябинской области Covid-19 подтверждён у 855 жителей. За весь период пандемии вылечилось 124 человека, ещё 8 погибло.