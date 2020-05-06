«Любая поспешность может обернуться срывом»: Регионы подготовят свои планы по выходу из самоизоляции

Губернаторы должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора, заявил Владимир Путин.

Послушать 00:00

Каждый регион России должен подготовить собственный план по выходу из режима самоизоляции. Об этом сегодня, 6 мая, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, все меры должны соответствовать рекомендация Роспотребнадзора.



«Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решение о дальнейших действиях в регионах»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в каждом из субъектов ситуация складывается по-разному, поэтому есть вероятность того, что где-то жёсткие меры будут сохранены. Также президент предостерёг своих подчинённых от резких действий.

«Любая поспешность может обернуться срывом»,— заявил президент.

Отметим, что сегодня в России с коронавирусом зарегистрированы более 165 тысяч человек. В Челябинской области Covid-19 подтверждён у 855 жителей. За весь период пандемии вылечилось 124 человека, ещё 8 погибло.