Пресс-секретарь губернатора сдал кровь на антитела к коронавирусу

Областной минздрав получил задачу провести тестирования от главы региона.

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В Челябинской области начнётся тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



По словам главы региона, рост заболеваемости в Челябинской области продолжается, однако при этом процент летальности на Южном Урале ниже, чем в целом по стране. Также сейчас в регионе проводится около 3 500 тестов в сутки. Помимо этого областной минздрав получил задачу начать тестирование на антитела к коронавирусу.

«Поставил задачу Минздраву начать тестирование на антитела, что позволит иметь более полную картину и делать прогнозы по развитию заболеваемости в регионе. В настоящий момент мы закупаем тесты, они появились и их возможно купить»,— сказал Алексей Текслер.

Помимо этого губернатор отметил, что сейчас жителям области рано расслабляться. Глава региона подчеркнул, что основным источником заболевания остаётся контакт с больным, что при большом количестве бессимптомных больных может произойти где угодно.

Отметим, что процесс забора антител у переболевших коронавирусом в Челябинске уже запущен. Сдал плазму и пресс-секретарь губернатора Челябинской области, который переболел коронавирусом в апреле. Также есть и положительный опыт её применения, однако пока способ экспериментальный, о чем рассказала «Первому областному» заведующая отделом заготовки крови областной станции переливания крови Зульфия Лугманова.

«Опыт ещё небольшой, кому-то нужна одна доза, кому-то две. Доза — от 200 до 300 миллилитров плазмы. Переливают её в больнице, где находится пациент, как правило в реанимационном отделении. Действие данной плазмы основано на пассивной иммунизации, то есть уже готовые антитела переносятся в кровеносное русло и таким образом нейтрализуют вирусы пациента»,— рассказала «Первому областному» заведующая отделом заготовки крови областной станции переливания крови Зульфия Лугманова.

По данным областного минздрава на Южном Урале подтверждено 855 случаев коронавируса. 27 из них произошли за прошедшие сутки. 124 человека вылечились от заболевания за весь период пандемии, 8 — скончались.