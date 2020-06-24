Безразличие, тупость, стадность: 29 мусорных мешков вынес Чистомэн из городского бора

На пакеты он наклеил листы с перечнем отрицательных человеческих качеств.

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Чистомэн продолжает собирать отрицательные человеческие качества в мусорные мешки. На этот раз он вынес 29 пакетов с отходами из городского леса. На уборку мужчина потратил четыре часа.

Избавившись от гор мусора, оставшихся после пикников, Чистомэн решил напомнить людям о негативных последствиях такого отдыха. Он сетует, что каждого конкретного «мусорного хулигана» вычислить невозможно. Но можно выделить ряд качеств, которыми, по его мнению, обладают такие люди.

«Чтобы еще раз им напомнить о том, „Что такое хорошо, а что такое плохо“, я организовал галерею под открытым небом прямо у одного из популярных входов в парк. На каждом экспонате висит название одного их многих качеств, которыми обладают люди разбрасывающие мусор в парке», — написал Чистомэн на своей официальной странице в соцсети.

К своему посту Чистомэн приложил фотоотчет. На мешках с мусором красуются белоснежные листы с надписями: «безразличие», «стадность», «тупость», «бескультурье», «бесстыдство». Скоро инсталляцию из мусорных пакетов вывезут работники дорожной службы.

Активист обратился к администрации Челябинска с просьбой установить у Голубого карьера мусорные контейнеры.