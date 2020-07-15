Чистомэн собрал тысячу литров мусора на челябинском пляже

За три часа он наполнил отходами отдыхающих десять мешков.

Послушать 00:00

Очередной рейд по уборке мусора провел челябинский Чистомэн, на этот раз он решил посетить главный пляж южноуральской столицы. За три часа активисту удалось собрать десять мешков мусора.

«Супергерой» отметил, что отдыхающие оставляют много мусора в лесу, сваливают пакеты с отходами рядом с контейнером, а общественный туалет выглядит ужасающе. Вся дорога также наглядно показывает, что недавно здесь «отдыхали» горожане. Однако, глядя на не слишком радостную картину, активист принялся за уборку.

«С хорошим настроением три часа ползал по кустам в поисках мусора. Удалось очистить довольно большую территорию. Все собранное поместилось в десять 120-литровых мешка. Все благополучно донес до контейнера», — поделился Чистомэн на своей странице в соцсети.

Южноуралец отметил, что на самом посещаемом в жару месте отдыха необходимы урны, а также несколько туалетов. При этом на пляже занимаются сортировкой мусора, часть него пойдет на переработку.

Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова ранее отметила, что челябинцы безответственно отдыхают на пляжах города, оставляя после себя мусор и окурки. В понедельник, 13 июля, она поручила организовать работу так, чтобы урн было достаточно, и они не переполнялись отходами. Также Наталья Котова сказала о необходимости оборудования мест для курения на пляжах города.