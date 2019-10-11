Пара, собравшая деньги на операцию нерожденной дочери за сутки, все еще в Санкт-Петербурге

Молодую маму госпитализируют уже через несколько недель.

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Молодая пара из Челябинска, за сутки собравшая средства на операцию своей нерожденной дочери, все еще находится в Санкт-Петербурге. Впервые отправились туда Алена и Алексей Романенко еще в июне. В июле пара успела съездить в Германию, где нерожденному ребенку сделали операцию.

После этого молодые супруги вернулись в Санкт-Петербург, где и останутся до рождения малышки.

«Мы до сих пор находимся в Питере, наблюдаемся в центре Алмазова, где консультируемся с нейрохирургами. Нам поставили дату госпитализации — 22 октября. По поводу дочки: она продолжает активничать, толкается, пинается, шевелится», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Алексей Романенко.

Напомним, что сбор средств молодая семья начала 19 июня, после того, как на УЗИ у плода обнаружили спинномозговую грыжу и диастематомиелию в поясничном отделе. Из-за патологии, после рождения у ребенка могли отказать некоторые функции организма. Сбор средств был закрыт уже 20 июня, нужная на операцию сумма была перечислена.