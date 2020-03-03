Магазины подарков «Красный куб» пропадут из Челябинска

Сеть закрывается по всей России.

Сеть магазинов подарков «Красный Куб» закрывается в России. Эксперты связывают это с низкой конкуренцией, а также с изменением выбора сувениров за последние несколько лет. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

О том, что «Красный Куб» закрывает свои магазины, которых около 200 на территории России, стало известно из обращения компании к своим франчайзи. Ранее сеть работала по авансовой системе и кредитовала своих партнёров, теперь же это стало невозможным. На данный момент компания уже закрывает свои магазины в разных регионах страны, а совсем скоро прекратит свою работу и бонусная программа.

Эксперты связывают закрытие сети с тем, что сувениры, сервизы и прочие «милости» уже давно неактуальны среди покупателей: в качестве подарков люди всё чаще выбирают различные гаджеты или технику. А если и отдают предпочтение сувенирам, то заказывают их в популярных онлайн-магазинах. К тому же многие торговые сети, такие как Zara, H&M, Modi, Miniso, «Буквоед» и другие также начали активно развивать свои бренды товаров для дома и различных подарков и сувениров. Да и вообще с появлением гаджетов магазины подарков устарели.

Однако закрытие сети может осложниться из-за конфликтов с партнёрами. Так, «Красный куб» решил прекратить поставки в связи с нарушением договора и выслал партнерам предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени. Однако многие не согласны с такими условиями и намерены судиться с сетью.