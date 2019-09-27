Из-за кишечной палочки закрыли операционную в Аргаяшском районе

Работа блока приостановлена на месяц.

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В районной больнице в Аргаяше в Челябинской области закрыли операционный блок и рентген-кабинет. Двери опечатали судебные приставы. Срок приостановки работы — 30 суток. Такое решение было принято после проверки Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство нашло множество нарушений в предоперационной, операционной и рентген-кабинете. На стенах, полу и потолке облупилась краска и отпала плитка; трубы проржавели, вентиляции не было. При взятии смывов в операционной специалисты наши бактерии кишечной палочки. Эксперты пришли к выводу, что сотрудники больницы недостаточно качественно проводил уборку.

«В суде представитель больницы признал нарушения, пояснив, что их часть уже устранена, для полного приведения помещений в соответствие с нормами необходимо дополнительное время. Тем не менее, суд, указав на опасность жизни и здоровью граждан, которую несут выявленные нарушения, и согласившись с доводами надзорного органа, назначил медучреждению наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток», — пояснили в управление ФССП России по Челябинской области.

В присутствии судебного пристава оборудование рентген-кабинета и операционного блока перенесли в другие помещения, а двери опечатали.

В больнице заверили, что это не отразится на пациентах. Рентген-кабинет переделают в палату, обследования будут проводить в других помещениях. Оперблок отремонтируют, а экстренную помощь окажут в операционной бывшего роддома.