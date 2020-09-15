Размер материнского капитала увеличится в 2021 году

Минтруд РФ сообщил об индексации выплат.

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В 2021 году размер материнского капитала вырастет. Как сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ, в следующем году выплаты планируют проиндексировать на 3,7%.

Если сейчас размер материнского капитала составляет 466 617 рублей, то в следующем году выплата составит 483 882 рубля. За второго ребёнка семья получит еще 155 550 рублей. А если семья не получала маткапитал за первого ребёнка, то с рождением второго размер выплаты будет 639 432 рубля.

«Согласно проекту бюджета Фонда социального страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года, на выплату пособия по беременности и родам будет направлено 130,1 миллиарда рублей. На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет — 167,6 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка — 19,8 миллиарда рублей»,— рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

Таким образом, всего на выплату материнского капитала в следующем году будет направлено 443,3 миллиарда рублей.

Напомним, с 1 января этого года мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка, тоже имеют право на получение материнского капитала.