Региональное минэкологии предлагает проверить знания о Красной книге Южного Урала

Ведомство запускает онлайн-викторину.

Послушать 00:00

Южноуральцам предлагают показать знания о родном крае. Региональное министерство экологии запускает викторину на знание Красной книги региона.



Мероприятие стартует уже в эту пятницу, 5 июня. Первый этап приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Сама викторина пройдёт в онлайн-формате, а желающим принять участие нужно будет зарегистрироваться на странице эковикторины, а далее в течение часа ответить на тридцать вопросов.

Тема первого тура — растения и грибы, внесённые в Красную книгу Челябинской области. Самые эрудированные участники после подведения итогов получат награды: сертификаты и грамоты минэкологии. Результаты эковикторины ведомство опубликует на своём сайте 10 июня.

«На территории нашей области обитает множество уникальных животных и растений, многие из которых внесены в Красную книгу. Сейчас мы решили провести викторину для южноуральцев, чтобы расширить объем их экологических знаний, повысить интерес к биоразнообразию нашей области, показать, сколько удивительных вещей окружает нас каждый день. Самые активные участники, те, кто лучше остальных ответит на предложенные вопросы, будут награждены специальными сертификатами»,— сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Проводиться викторина будет в четыре этапа каждый месяц, с июня по сентябрь. Её будущими темами должны стать краснокнижные животные и птицы, а также экологические тропы на особо охраняемых природных территориях области.