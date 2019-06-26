/ Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек

Жителям и гостям города нравятся виды, которые открываются с водоема.

Путешествовать по Златоусту на водном трамвае могут туристы и жители городского округа. Сейчас их катают бесплатно, максимальная вместимость трамвая — 11 человек, включая детей. На речную прогулку выстраивается очередь. В первую очередь потому, что мало кто наблюдал за жизнью города с водоема, а виды открываются красивые.

Речной трамвай сейчас запускают не только для развлечения горожан, но и для исследования дна, возможностей плавсредства.

На данный момент мы накатываем воду, смотрим, какое у нас дно, как ведет себя трамвай, как по погоде мы можем пройти, а куда не стоит ходить. Эхолотом мерим дно, для себя, оптимальную продолжительность рейса смотрим. Рейс полчаса, перерыв между ними 10 минут. Каждый пассажир должен находиться в спасательном жилете, даже если вы с ребенком. Ему тоже положен. За невыполнение требования наказывают нас. Пока бесплатно, потому что мы смотрим рейс, оптимальную продолжительность. Думаем подсократить до 20 минут, потому что много людей ждет. Мы уже порядка 1000 человек перевезли, смотрим экономику сейчас. Затраты не только по времени, но и горючему. — пояснил сайту «Первый областной» директор МУП «Автохозяйство» Алексей Панарин.

Предположительно, в будни трамвай будет ходить с 16:00 до 19:00, а в выходные — с 12:00 до 15:00. Расписание будут вывешивать на домике охраны и публиковать на сайте — на неделю вперед.