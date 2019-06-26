Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.52 -0.39 71.23 -0.37
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек

Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек

Жителям и гостям города нравятся виды, которые открываются с водоема.
сегодня в 18:23
  |  Общество

Путешествовать по Златоусту на водном трамвае могут туристы и жители городского округа. Сейчас их катают бесплатно, максимальная вместимость трамвая — 11 человек, включая детей. На речную прогулку выстраивается очередь. В первую очередь потому, что мало кто наблюдал за жизнью города с водоема, а виды открываются красивые.

Речной трамвай сейчас запускают не только для развлечения горожан, но и для исследования дна, возможностей плавсредства.

На данный момент мы накатываем воду, смотрим, какое у нас дно, как ведет себя трамвай, как по погоде мы можем пройти, а куда не стоит ходить. Эхолотом мерим дно, для себя, оптимальную продолжительность рейса смотрим. Рейс полчаса, перерыв между ними 10 минут. Каждый пассажир должен находиться в спасательном жилете, даже если вы с ребенком. Ему тоже положен. За невыполнение требования наказывают нас. Пока бесплатно, потому что мы смотрим рейс, оптимальную продолжительность. Думаем подсократить до 20 минут, потому что много людей ждет. Мы уже порядка 1000 человек перевезли, смотрим экономику сейчас. Затраты не только по времени, но и горючему. — пояснил сайту «Первый областной» директор МУП «Автохозяйство» Алексей Панарин.

Предположительно, в будни трамвай будет ходить с 16:00 до 19:00, а в выходные — с 12:00 до 15:00. Расписание будут вывешивать на домике охраны и публиковать на сайте — на неделю вперед.

Общество
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
28.09.2018
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
Общество
Река Миасс станет чистой для новой челябинской набережной
20.03.2018
Река Миасс станет чистой для новой челябинской набережной
Общество
Ярко-зеленая река навела панику среди жителей Кыштыма
15.11.2017
Ярко-зеленая река навела панику среди жителей Кыштыма
Общество
Река размыла границу России и Казахстана в Челябинской области
24.04.2017
Река размыла границу России и Казахстана в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
сегодня в 18:51
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
Общество
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
сегодня в 18:30
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
Происшествия
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
сегодня в 18:26
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
Общество
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
сегодня в 18:23
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
Происшествия
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
сегодня в 18:10
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
Общество
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
сегодня в 17:59
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
Общество
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
сегодня в 17:54
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
Общество
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
сегодня в 17:34
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6