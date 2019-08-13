«Северсталь» выиграла «бронзу» Кубка губернатора Челябинской области

В ледовой арене «Трактор» завершился матч за 3-е место.

Сегодня, 13 августа, в ледовой арене «Трактор» состоялся матч между череповецкой «Северсталью» и Сборной Кубка губернатора Челябинской области, которая была создана за два дня до начала турнира, заменив собой отказавшуюся из-за визовых проблем команду «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.

Отметим, что Сборная Кубка губернатора Челябинской области состоит преимущественно из молодых игроков. Этот турнир для них — отличный шанс поиграть «на взрослом уровне».

К слову, голкипер Сборной турнира Владислав Сухачев вышел на лед первый раз по ходу розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области. Он не ездил в Словению на сборы с «Трактором», потому что получил небольшое повреждение. Но на льду держался уверенно, ведь «Северсталь» создавала очень много голевых моментов, а Владислав с ними хорошо справился, совершая феноменальные «сэйвы». При этом нельзя не отметить и защиту Сборной, которая помогала Сухачеву отражать атаки череповчан.

Заметно выделялся и вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский. Хоть его команда и не давала действовать в своей зоне команде Сборной Кубка губернатора Челябинской области, но работы у голкипера череповчан все же было достаточно. Сборная отвечала на нападения игроков тренера Андрея Разина красивыми и мощными голами.

К концу третьего периода счет на табло составлял 2:2. Игра перешла в овер-тайм в формате три на три.

Череповчане классически начали овер-тайм, находясь в зоне противника. Было несколько голевых моментов обеих команд, но «Северсталь» смогла завершить этот матч мощным броском в ворота Владислава Сухачева, тем самым завоевав бронзовую награду розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу игроков из Череповца.