«Северсталь» сыграет со Сборной Кубка губернатора Челябинской области

Команды сыграют за «бронзу» турнира.

Сегодня, 13 августа, в 15:00 на ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоится розыгрыш 3-го места Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. В матче сойдутся череповецкая «Северсталь» и Сборная турнира.

Напомним, Сборная Кубка губернатора Челябинской области была создана за 2 дня до начала соревнований. Это решение приняли после того, как клуб «Куньлунь Ред Стар» не смог приехать в Челябинск из-за визовых проблем. Сборную пополнили игроки всех трех команд турнира. Это оказалось очередным испытанием для Максима Смельницкого — главного тренера челябинского «Челмета», именно его поставили во главе команды. И можно считать, что эксперимент оказался удачным. Для дружины, которую, грубо говоря, сформировали «на коленке», она хорошо себя проявила. Забивали в каждом матче и хорошо боролись.

Вечером 10 августа Сборная турнира сыграла с хозяевами — челябинским «Трактором». Матч закончился со счетом 5:2 в пользу «черно-белых». А 11 августа соперниками объединенной команды стал «Металлург». Итоговый счет встречи — 3:1 в пользу магнитогорцев.

«Северсталь» тоже показала зрелищный хоккей. 10 августа череповчане сыграли с «Металлургом». Матч выиграли магнитогорцы с минимальным преимуществом — 2:1. 11 августа «Северсталь» вышла на лёд против челябинского «Трактора». Можно отметить игру череповецкого голкипера Владислава Подъяпольского. В самые опасные моменты, которых было более чем предостаточно, вратарь всегда выручал свою команду. Но всё же удача была на стороне «черно-белых». Челябинцам помог реализованный штрафной бросок от Ярослава Косова, который назначил судья по ходу первого периода. Счёт — 2:1 в пользу «Трактора».

Сегодня, в 15:00 состоится итоговая встреча «Cеверстали» и Сборной турнира. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.