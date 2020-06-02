Ребята из детского дома в Бакале взяли кубок Мирового финала «Одиссеи Разума-2020»

Кубок отправят в Бакал из США, где и проходил конкурс.

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Воспитанники детского дома города Бакал завоевали кубок Мирового финала «Одиссеи Разума-2020». Это международная программа развития творческого мышления и командной сплоченности. Финал состоялся в Айове, США. Конкурсанты сняли видеоролики своих выступлений и отправили их организаторам.

Всего было отправлено 800 заявок от участников из разных уголков мира. От России участие приняло 12 лучших команд. Воспитанники детского дома заняли второе призовое место. Об этом сообщили 30 мая, во время онлайн-награждения победителей.

«В непривычных условиях режима самоизоляции, вопреки всем преградам нашим ребятам Ольге Т., Максиму Б., Юлиане Т., Всеволоду С., Ангелине М. удалось в очередной раз доказать, уже всему миру, что они — настоящие „одиссейщики“. Любая проблема им по плечу, и второе призовое место и кубок Мирового Финала „Одиссея Разума-2020“ завоеван», — рассказывают тренеры команды детского дома Ольга Коробейникова и Дарья Мальцева.

Теперь тренеры и воспитанники детского дома ждут, когда кубок доставят из США, чтобы он попал прямо к победителям.