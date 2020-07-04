«Трактор» поборется за Кубок Губернатора Челябинской области

Проведение турнира запланировано на вторую половину августа.

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Кубок Губернатора Челябинской области пройдёт в этом году в Челябинске с 23 по 26 августа. В турнире примут участие четыре хоккейные команды, включая «Трактор». Подробнее о датах, играх и месте проведения сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе «чёрно-белых».

«В этом году за Кубок Губернатора поборются, помимо „Трактора“, „Автомобилист“, „Нефтехимик“ и „Сибирь“. Соревнования пройдут на Ледовой арене имени Валерия Константиновича Белоусова»,— сообщили представители «чёрно-белых».

Так, 23 августа, в воскресенье, в 13:00 сыграют «Автомобилист» и «Нефтехимик», а в 17:00 — «Трактор» и «Сибирь». В понедельник, 24 августа, в 15:00 на арену выйдут «Сибирь» и «Автомобилист», в 19:00 за Кубок сразятся «Трактор» и «Нефтехимик». В среду, 26 августа, в 12:00 на лёд выйдут «Нефтехимик» и «Сибирь», а в 19:00 — «Трактор» и «Автомобилист».

Как отмечают в пресс-службе «Трактора», расписание, состав участников и даты проведения могут быть изменены организаторами, если в связи с эпидемиологической ситуацией выйдут соответствующие указы федеральных и региональных властей.