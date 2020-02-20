Дети, сбежавшие из семьи в детский дом, не жили в Челябинской области

История произошла на территории другого региона.

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Историю двух детей, которые заявили, что в приёмной семье с ними плохо обращаются, и вернулись в курганский детский дом, изучила уполномоченный по правам ребёнка Челябинской области Евгения Майорова. СМИ ранее писали, что семья какое-то время жила на Южном Урале. После разбирательства стало понятно, что мальчики в регионе не находились.

«Мальчики, которые сбежали из семьи, никогда не жили в Челябинской области. Уполномоченный по правам ребёнка Курганской области сообщил, что всё это происходило на территории их региона», — рассказала сайту «Первый областной» омбудсмен.

Напомним, что подробности происшествия появились в СМИ 17 февраля 2020 года. В материалах сообщалось, что два мальчика так устали от побоев, тяжёлой работы и постоянных угроз в приёмной семье, что собрались и вернулись в детский дом.