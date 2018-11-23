/ Скидки на «Черной пятнице» в России будут реальными. Почему?

Магазины будут проверять на искусственную накрутку цен.

Сегодня (и еще три дня) магазины в России устраивают грандиозную распродажу. В ней поучаствует в 1,5 раза больше магазинов, чем участвовало в прошлом году, сообщает газета « Известия ».

«Черная пятница» — несколько дней, когда предложения магазинов будут достигать скидок до 90%. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) является организатором акции на одной из крупнейших онлайн-площадок. На ней будет вестись проверка, чтобы магазины не поднимали цены и не продавали товар по искусственным скидкам.

Цены на все товары, которые участвуют в днях распродаж, проверяют за сутки до старта акции. Компании загружают свои предложения в информационную систему на площадке, где проводится «Черная пятница», после чего робот анализирует стоимость продукции в магазине за последние несколько недель. — рассказал Артем Соколов, президент АКИТ.

Самые большие скидки (до 90%) ожидаются на одежду и аксессуары, на остальные категории товаров скидки будут скромнее.