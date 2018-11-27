/ «Черная пятница» удалась: россияне потратили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

В онлайн-магазинах было потрачено около 17,4 миллиарда рублей.

Масштабная распродажа «Черная пятница» в этом году захватила еще больше людей. Практически 17,4 миллиарда рублей потратили на покупки по акции жители России. Это в 2,5 раза больше, чем было в 2018 году — тогда общая сумма онлайн-покупок составила 6,7 миллиардов рублей, сообщает газета «Известия».



В 2018 году увеличилось и количество продавцов, участвующих в акции — примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Увеличился и поток покупателей.

В акции участвовали лояльные распродаже и торговым маркам потребители, они заранее знали о проведении акции и готовились к ней. Перенесли свои покупки специально на это время. Распродажа стала максимально узнаваемой среди потребителей за последние годы. — прокомментировал Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли.

Самой популярной покупкой, по словам экспертов, оказался смартфон и аксессуары к нему, а также верхняя одежда.