/ Объекты для благоустройства выбрали в Сатке и Верхнем Уфалее

В Челябинской области запланированы «Реальные дела» на 2019 год.

Программа «Реальные дела» на 2019 год будет опираться на мнение жителей Южного Урала. Так, сейчас во всех районах Челябинской области проходят общественные слушания, на которых горожане выбирают, какой объект нужно благоустроить или отреставрировать в первую очередь.

Жители города Сатка на слушании имели возможность посмотреть, что успели сделать в рамках проекта «Реальные дела» за последние несколько лет. После они выбирали объекты из списка на реконструкцию. По общему мнению, отремонтировать необходимо дворец культуры «Горняк», в котором и проходило слушание. Горожане также составили список пожеланий для главы региона, в которых перечислили объекты, нуждающиеся, по их мнению, в ремонте.

В Верхнем Уфалее также прошло собрание, на котором были представлены результаты работы проекта.

«Реальные дела» — это результат успешной работы экономики региона, средства на программу идут от дополнительных доходов бюджета области. Проект существует только у нас в области, благодаря губернатору региона Борису Дубровскому, который направил средства на решение наиболее актуальных проблем в Верхнеуфалейском городском округе. — прокомментировала глава округа Вера Ускова.

Слушания по проекту «Реальные дела» будут проходить по области до 22 ноября. Список объектов, которые будут участвовать в программе в следующем году, должен быть составлен до конца ноября.