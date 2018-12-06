/ Больше денег направит область на «Формирование комфортной городской среды»

Особое внимание уделят маленьким населенным пунктам.

Южноуральские города не оставят без преображения. В 2019 году продолжится работы программы «Формирование комфортной городской среды». Глава региона намерен выделить в три раза больше денег тем населенным пунктам, которые успели поучаствовать во Всероссийском конкурсе благоустройства. Задача уже поставлена. Всего же на программу выделят больше 1,5 миллиардов рублей.

Решения по проектам, которые заявлялись на участие во всероссийском конкурсе, принимались после широкого и публичного обсуждения с жителями. Люди за них проголосовали, сказали этим проектам — «да». Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет. — заявил Борис Дубровский.

Места массового отдыха южноуральцев тоже поддержат рублем. 23,4 миллиона пойдут на ремонт в парках и скверах тех городов, где живет меньше 250 тысяч человек.