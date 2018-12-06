/ Больше денег направит область на «Формирование комфортной городской среды»

Решения по проектам, которые заявлялись на участие во всероссийском конкурсе, принимались после широкого и публичного обсуждения с жителями. Люди за них проголосовали, сказали этим проектам — «да». Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет. — заявил Борис Дубровский.
Места массового отдыха южноуральцев тоже поддержат рублем. 23,4 миллиона пойдут на ремонт в парках и скверах тех городов, где живет меньше 250 тысяч человек.