/ Новые пляж и спортплощадка: в Снежинске сделают красивую и современную набережную

Облагородить берег Синары попросили жители города.

Жители Снежинска уверены, что их город преобразится с появлением новой набережной. Именно такое пожелание они высказали, когда городская администрация определялась с проектом, который воплотят в жизнь по программе «Комфортная городская среда». Уже в 2019 году на берегу озера Синара будут собираться все снежинцы — от спортсменов до фотографов.

Уже решено, что набережную поделят на 5 кластеров: военно-патриотический, спортивный, ландшафтно-рекреационный, культурно-развлекательный и историко-архитектурный.

На осуществление мечты снежинцев пойдет больше 45 миллионов рублей. Из них 16 миллионов выделено из бюджета области, 9 миллионов — по программе «Реальные дела». Финансирование увеличено почти в три раза по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Все потому, что Снежинск участвовал во Всероссийском конкурсе благоустройства городов.

Проекты, которые в этом году принимали участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, должны быть реализованы в полном объеме. Поэтому было принято решение об увеличении финансирования. Наша задача — реализовать проекты благоустройства, за которые проголосовали южноуральцы. Берег озера Синара — это любимое горожанами место для отдыха. После благоустройства набережная станет главной точкой массового притяжения людей. — сказал Борис Дубровский.

Историко-архитектурный кластер — старая часть набережной. Там расположена ротонда, которую отреставрируют. Расширят смотровую площадку, заменят покрытие пешеходных дорожек, выделят полосу для велосипедистов, позаботятся об освещении. Там же будет фотозона, чтобы каждый мог оставить на память в виртуальном или реальном фотоальбоме кусочек снежинской набережной.

На территории ландашфтно-рекреационного кластера можно будет искупаться. Пляж оборудуют кабинками для переодевания, теневыми навесами, спасательными постами, душевыми, туалетами. К пляжу организуют несколько подходов: для пешеходов и для велосипедистов, дорожки. Территорию украсят скульптурами, мыс со смотровой площадкой оформят, а еще реконструируют спуск к озеру Синара от бульвара Циолковского.

Спортсмены наверняка рады появлению спортивного кластера. Здесь можно будет поиграть в футбол, позаниматься на уличных тренировочных комплексах, прокатиться по лыжероллерной трассе, поиграть в настольный теннис, стритбол, бадминтон. Обещают даже построить скейтодром.

Военно-патриотический кластер напомнит о ВОВ, героях былых времен. Там оборудуют площадки для военной техники и знаков родов войск. К этому кластеру оборудуют спуск прямо от площади Победы.

Культурно-развлекатльный кластер — это парк. В него можно будет зайти с улицы Ленина и улицы Комсомольской. Вдоль дорожек, где предложат гулять снежинцам, поставят скульптуры. Появится площадка для аттракционов, детского игрового оборудования.

Комплексное благоустройство набережной обеспечит организацию самой большой рекреационной зоны Снежинска, выполняющей функции природного каркаса города. Это позволит превратить лесопарковые территории, непосредственно примыкающие к жилой застройке, в парковые зоны с высоким уровнем благоустройства. Верю, что набережная станет одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей города. — отметил глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин.

Напомним, что всего на проект «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году направили 1 миллиард 575 миллионов рублей.