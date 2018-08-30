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/ Вячеслав Володин об обращении Президента: «Изменения позволят адаптироваться к новой жизненной ситуации»

Вячеслав Володин об обращении Президента: «Изменения позволят адаптироваться к новой жизненной ситуации»

Политики о поправках в пенсионный законопроект.
сегодня в 11:14
  |  Общество

Обращение Президента России по устойчивому развитию пенсионной системы вызвало широкий отклик среди россиян. Своим мнением о поправках поделились депутаты Государственной Думы. Председатель Вячеслав Володин считает, что изменения в системе социальной поддержки граждан необходимы.

Еще раз подчеркнув экономическую необходимость предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство, Президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров. При этом Владимир Владимирович выступает за сохранение льгот и дополнительную поддержку и тех, кому до пенсии осталось всего несколько лет, и тех категорий граждан, кто в этом особенно нуждается. А главное — все изменения будут производится постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и Президент их услышал. — прокомментировал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Особо подчеркивается значимость предложений в отношении женщин. Для них предусмотрено снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет. Для многодетных матерей предложены особые условия. Представитель Челябинской области в Госдуме Владимир Бурматов отметил, что озвученные предложения неоднократно звучали на встречах с жителями региона.

Те изменения, которые предложил Президент России Владимир Путин в законопроект о совершенствовании пенсионной системы, чаще всего и звучали на встречах, которые проводились в регионе. Озвученные Президентом предложения отражают ожидания граждан и их запрос на справедливые, просчитанные, экономически обоснованные и эффективные решения в сфере совершенствования пенсионного законодательства. — подчеркнул депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил свои предложения по пенсионной реформе. Глава государства предложил внести ряд поправок во время второго чтения. Среди них — снижение пенсионного возраста для женщин, повышение размера выплат выше инфляции, право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, введение ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста и сохранение всех федеральных льгот.

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