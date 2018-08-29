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/ Владимир Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию женщин

Владимир Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию женщин

Об этом глава государства рассказал во время прямой трансляции.
сегодня в 14:30
  |  Общество

Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам на тему изменения пенсионного законодательства, предложил свое видение возраста выхода на пенсию. Глава государства считает, что повышать его нужно. Однако женщинам Владимир Путин предлагает работать не до 63, как прописано в законопроекте, а до 60 лет. У мужчин же пока все остается без изменений — 65 лет.

В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. — сообщил Владимир Путин.

Напомним, 24 сентября в Государственной думе пройдет второе чтение законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Сейчас идет подготовка к внесению поправок, над текстом законопроекта работают эксперты, общественники и политики. Также парламентарии провели встречи с гражданами, на которых россияне получили возможность внести свои предложения.

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