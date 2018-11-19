/ Челябинск входит в зиму с паспортом готовности к отопительному сезону

Ростехнадзор не заметил нарушений и сбоев в работе.

Проверка готовности к отопительному сезону завершается в Челябинской области. Южноуральская столица уже получила паспорт готовности. В конце прошлой недели, как сообщил начальник управления ЖКХ города Дмитрий Петров, Ростехнадзор вручил документ. Это значит, что нарушений и сбоев в работе системы отопления в Челябинске нет.

Хорошая тема. Паспорт готовности есть — в зиму можно входить спокойно. — прокомментировала событие заместитель мэра города Наталья Котова.

Отметим, что аппаратное совещание прошло под ее руководством, поскольку Евгений Тефтелев оставил пост градоначальника. Уже завтра, 20 ноября, на внеочередном заседании Гордумы будет названо имя исполняющего обязанности мэра Челябинска.