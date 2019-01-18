/ Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем

Средства будут направлены из областного бюджета по решению Борис Дубровского.

118 миллионов рублей получат муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону 2018−2019 годов. Средства, предназначенные для реализации дополнительных мероприятий по модернизации и подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, направят главам территорий, уже получившим паспорта готовности. Решение о таком поощрении принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Считаю, что практика поощрения муниципалитетов, своевременно получающих паспорта готовности к отопительному сезону, будет стимулировать глав. Эти деньги надо направлять на улучшение подготовки к следующему отопительному сезону. И реализованная практика поощрения нами будет продолжена, чтобы минимизировать риски в будущем отопительном периоде. — отметил Борис Дубровский.

Так, средства по решению губернатора получат 32 муниципальных образования региона. Сумма для каждого из них разная: от одного до шести миллионов, в зависимости от того, сколько раз был получен паспорт или акт готовности. При этом будет учитываться работа глав территорий с 2013 года.

Решение о поощрении муниципалитетов было принято губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в целях стимулирования и повышения мотивации к дальнейшей своевременной и качественной работе. За каждый полученный паспорт готовности муниципальное образование будет получать дополнительно один миллион рублей, за акт готовности — 500 тысяч, поэтому итоговая сумма поощрения территории будет составляться по итогам работы с 2013 по 2019 год. — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Отметим, правила оценки готовности муниципалитетов к отопительному периоду, по которым и будут решаться суммы выплат, начали действовать в соответствии с приказом Минэнерго РФ в 2013 году.