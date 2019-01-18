Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.44 -0.32 75.63 -0.51
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
О температуре воздуха на сегодняшнюю ночь и выходные.
/ Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем

Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем

Средства будут направлены из областного бюджета по решению Борис Дубровского.
сегодня в 12:50
  |  Общество

118 миллионов рублей получат муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону 2018−2019 годов. Средства, предназначенные для реализации дополнительных мероприятий по модернизации и подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, направят главам территорий, уже получившим паспорта готовности. Решение о таком поощрении принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Считаю, что практика поощрения муниципалитетов, своевременно получающих паспорта готовности к отопительному сезону, будет стимулировать глав. Эти деньги надо направлять на улучшение подготовки к следующему отопительному сезону. И реализованная практика поощрения нами будет продолжена, чтобы минимизировать риски в будущем отопительном периоде. — отметил Борис Дубровский.

Так, средства по решению губернатора получат 32 муниципальных образования региона. Сумма для каждого из них разная: от одного до шести миллионов, в зависимости от того, сколько раз был получен паспорт или акт готовности. При этом будет учитываться работа глав территорий с 2013 года.

Решение о поощрении муниципалитетов было принято губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в целях стимулирования и повышения мотивации к дальнейшей своевременной и качественной работе. За каждый полученный паспорт готовности муниципальное образование будет получать дополнительно один миллион рублей, за акт готовности — 500 тысяч, поэтому итоговая сумма поощрения территории будет составляться по итогам работы с 2013 по 2019 год. — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Отметим, правила оценки готовности муниципалитетов к отопительному периоду, по которым и будут решаться суммы выплат, начали действовать в соответствии с приказом Минэнерго РФ в 2013 году.

Общество
Челябинск входит в зиму с паспортом готовности к отопительному сезону
19.11.2018
Челябинск входит в зиму с паспортом готовности к отопительному сезону
Общество
Отопительный сезон стартовал в Челябинской области без срывов
16.10.2018
Отопительный сезон стартовал в Челябинской области без срывов
Общество
Жителям Ленинского района срезали все батареи перед отопительным сезоном
  
03.10.2018
Жителям Ленинского района срезали все батареи перед отопительным сезоном
Общество
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Челябинске
28.09.2018
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
сегодня в 16:09
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
Общество
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
сегодня в 15:48
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
Общество
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
Общество
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
сегодня в 14:30
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
Общество
Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»
сегодня в 14:24
Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»
Происшествия
СК: Приоритетной версией причины трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа
сегодня в 13:12
СК: Приоритетной версией причины трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа
Общество
Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем
сегодня в 12:50
Муниципалитеты, своевременно подготовившиеся к отопительному сезону, поощрят рублем
Общество
Икону, картины и переведенный Коран подарили региону на 85-летие
сегодня в 11:13
Икону, картины и переведенный Коран подарили региону на 85-летие
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6