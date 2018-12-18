/ «Прекратим негативное воздействие этого предприятия». На «Челябвтормет» подадут в суд

Иск готовит Росприроднадзор.

Власти продолжают борьбу с предприятием-нарушителем. Закрытием вредоносного производства дело не кончится. Росприроднадзор готовит иск в суд на «Челябвтормет» за нарушение разрешения на выбросы вредных веществ. Сергей Сушков отметил, что это будет отличный пример того, что будет с теми, кто не придерживается соглашения и загрязняет город.

Это предприятие занималось не только черным металлом, но и цветными металлами, на плавку которых не было разрешения. Неоднократно эта компания по инициативе Министерства экологии Челябинской области и Росприроднадзора привлекалась к административной ответственности, но сегодня речь идет о том, чтобы прекратить деятельность этой компании в таком незаконном ключе, в котором она существует. Сейчас поручение губернатора будет выполняться путем направления искового заявления в суд, истцом выступит Росприроднадзор. Совместными усилиями мы надеемся, что прекратим негативное воздействие этого предприятия на окружающую среду нашего города. — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Сергей Сушков.

Напомним, после встречи с экоактивистами, глава региона поставил задачу о решении вопроса с компанией «Челябвтормет» Министерству экологии. Губернатор потребовал самых жестких мер в отношении предприятия, которое загрязняет воздух.

Время полумер и уговоров прошло! У нас есть достоверные данные по литейному цеху завода Челябвтормет, где плавят, что хотят, нарушая все выданные лицензии и законодательство. Отравляют атмосферу в самых густонаселенных районах Челябинска. Я не скрываю, что меры будут самые жёсткие. И так будет в каждом случае, где нарушается закон, где нарушаются права людей. Никто не будет делить загрязнителей на больших, средних и малых, подход един: нарушил — убирай источник загрязнения. Не выполнил предписание — представление, суд и табличка «ЗАКРЫТО». У нас для этого есть механизмы, и мы их полностью задействуем. — сказал Борис Дубровский.