/ По опыту работы Челябинской области планируют создать федеральную эко-приемную

Губернатор пообещал представить проект в Госсовете.

На встрече с активистами Борис Дубровский оценил работу областной Общественной экологической приемной. Он поддержал инициативу передавать опыт работы другим регионам, а также создания эко-приемной на федеральном уровне. Губернатор заявил, что расскажет о проекте рабочей группе Госсовета и министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Для решения экологических вопросов нужна активная гражданская позиция. На таких встречах есть возможность расставить приоритеты и двигаться к цели вместе. — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2015 году, Советом фонда «Моя планета» и факультетом экологии ЧелГУ была создана Общественная областная экологическая приемная. Проект был разработан для того, чтобы предоставлять гражданам достоверную информацию, принимать обращения и выявлять нарушителей. Оперативно решать проблемы, по которым поступают обращения.

С февраля 2018 года приемная перешла на круглосуточный режим работы. Обращение можно оставить по телефону, в мессенджерах и в социальных сетях. Регионы должен поддержать нашу практику и взаимодействие с общественностью и надзорными органами. Чтобы люди понимали по какому вопросу к кому им можно обратиться. — отметила Ксения Галкина, руководитель экологического фонда «Моя планета».

Всего, в периоды неблагоприятных метеорологических условий, в приемную поступает около 300 звонков в день. Если происходят какие-то чрезвычайные происшествия, количество звонков возрастает в полтора раза. Активисты фиксируют обращение человека, помогают ему разобраться, в какой надзорный орган необходимо передать информацию и, в свою очередь, тоже связываются с надзорным органом. Также, экоактивисты осуществляют выезды на предприятия, иногда совместно с выездной экологической лабораторией, чтобы проверить достоверность сообщения и уточнить локализацию проблемы.