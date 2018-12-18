Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.62 +0.19 75.38 -0.01
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ По опыту работы Челябинской области планируют создать федеральную эко-приемную

По опыту работы Челябинской области планируют создать федеральную эко-приемную

Губернатор пообещал представить проект в Госсовете.
сегодня в 16:12
  |  Общество

На встрече с активистами Борис Дубровский оценил работу областной Общественной экологической приемной. Он поддержал инициативу передавать опыт работы другим регионам, а также создания эко-приемной на федеральном уровне. Губернатор заявил, что расскажет о проекте рабочей группе Госсовета и министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Для решения экологических вопросов нужна активная гражданская позиция. На таких встречах есть возможность расставить приоритеты и двигаться к цели вместе. — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2015 году, Советом фонда «Моя планета» и факультетом экологии ЧелГУ была создана Общественная областная экологическая приемная. Проект был разработан для того, чтобы предоставлять гражданам достоверную информацию, принимать обращения и выявлять нарушителей. Оперативно решать проблемы, по которым поступают обращения.

С февраля 2018 года приемная перешла на круглосуточный режим работы. Обращение можно оставить по телефону, в мессенджерах и в социальных сетях. Регионы должен поддержать нашу практику и взаимодействие с общественностью и надзорными органами. Чтобы люди понимали по какому вопросу к кому им можно обратиться. — отметила Ксения Галкина, руководитель экологического фонда «Моя планета».

Всего, в периоды неблагоприятных метеорологических условий, в приемную поступает около 300 звонков в день. Если происходят какие-то чрезвычайные происшествия, количество звонков возрастает в полтора раза. Активисты фиксируют обращение человека, помогают ему разобраться, в какой надзорный орган необходимо передать информацию и, в свою очередь, тоже связываются с надзорным органом. Также, экоактивисты осуществляют выезды на предприятия, иногда совместно с выездной экологической лабораторией, чтобы проверить достоверность сообщения и уточнить локализацию проблемы.

Общество
«Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии
сегодня в 12:48
«Маршем к чистому небу не прийти». Владимир Елистратов призвал челябинцев к конструктивному диалогу по вопросам экологии
Общество
Всемирный фонд природы высоко оценил работу ММК на благо экологии
13.12.2018
Всемирный фонд природы высоко оценил работу ММК на благо экологии
Общество
В Магнитогорске обсудят, как улучшить экологию Урала
13.12.2018
В Магнитогорске обсудят, как улучшить экологию Урала
ШОС и БРИКС
Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве
12.12.2018
Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
«Прекратим негативное воздействие этого предприятия». На «Челябвтормет» подадут в суд
сегодня в 19:38
«Прекратим негативное воздействие этого предприятия». На «Челябвтормет» подадут в суд
Общество
Пропавшая восьмиклассница с татуировкой Freedom найдена живой
сегодня в 19:31
Пропавшая восьмиклассница с татуировкой Freedom найдена живой
Спорт
Южноуралец стал победителем Первых Студенческих Игр боевых искусств
сегодня в 18:42
Южноуралец стал победителем Первых Студенческих Игр боевых искусств
Культура
Новый симфонический оркестр выступит в ноябре 2019 года
сегодня в 18:31
Новый симфонический оркестр выступит в ноябре 2019 года
Общество
Челябинским активистам обеспечат безопасность при проверке предприятий
сегодня в 17:44
Челябинским активистам обеспечат безопасность при проверке предприятий
Общество
Житель Магнитогорска ждал трамвая и прятался от судебных приставов в шкафу
сегодня в 17:17
Житель Магнитогорска ждал трамвая и прятался от судебных приставов в шкафу
Общество
Депутаты установят памятную доску Валерию Белоусову за свой счет
сегодня в 17:11
Депутаты установят памятную доску Валерию Белоусову за свой счет
Общество
Тарифы на вывоз мусора в Челябинской области будут самыми низкими в России
сегодня в 16:37
Тарифы на вывоз мусора в Челябинской области будут самыми низкими в России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6