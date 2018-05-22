/ Движение на двух улицах закроют в Челябинске

Ограничения введут в Ленинском районе.

Еще на двух улицах Челябинска введут ограничение движения. Это произойдет в связи с тем, что в Ленинском районе начнут ремонтные работы. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения вводятся в связи с работами по реконструкции участка тепломагистрали. — пояснили в ведомстве.

С 8 утра сегодня, 22 мая, до 22:00 25 июня будет закрыто движение на улице Батумской напротив дома № 15а. В это же время ограничение будет действовать на улице Суркова в районе домов № 8 и 9.

Напомним, также в Челябинске до 20 июня действует ограничение в районе дома № 11 по улице Доватора, по улице Колсанова в районе дома № 13 и на улице Береговой возле цирка на участке от здания № 129 до здания № 123 корпус 3. До 12 июня проезда не будет по улице Бажова в районе домов № 104 по улице Артиллерийской и № 47 по улице Либединского. Кроме того, в Калининском районе до 20:00 25 июня закрыт трафик движения по улице Каслинской в районе дома № 72 и улице Работниц, 72 а.