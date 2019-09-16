Наталья Котова поручила дорожникам ускорить завершение работ на плоскостной развязке

Ремонт развязки на пересечении улиц Дарвина и Блюхера длится уже несколько месяцев.

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Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова дала поручила ускорить завершение ремонтных работ на плоскостной развязке на пересечении улиц Дарвина и Блюхера. Жители города постоянно жалуются на большие пробки из-за ремонта полотна.

«Жителям города нужно ездить беспрепятственно, поэтому то, что было запланировано по плоскостной развязке необходимо максимально выполнить. Несмотря на то, что двухгодичный контракт, нужно выполнить сейчас», — подчеркнула Наталья Котова.

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, на территории развязки завершают монтаж сетей.

«Было две задачи: реализация финансирования и обеспечение нормального движения автотранспорта и пешеходов. Это будет готово к 25 октября. Остальные работы запланированы на 2020 год», — прокомментировал ситуацию Владимир Алейников.

Наталья Котова подчеркнула, что несмотря на то, что работы идут по графику, необходимо ускорить срок их завершения. Врип главы также отметила, что в случае необходимости готова лично подключиться в решению вопросов проведения инфраструктурных сетей в части переговоров с компаниями.