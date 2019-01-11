/ Развязку на Братьев Кашириных достроят в 2019 году

Регион получил федеральные средства на ремонт дорог в Челябинске и Магнитогорске.

В 2019 году в Челябинске должны появиться две развязки. Достроят дорогу от Братьев Кашириных до Труда и отремонтируют кольцо, развязку, дорогу по улице Дарвина к Троицкому тракту. На это город получит финансирование из федерального бюджета. Чтобы привести все дороги в порядок, город принял участие в программе «Безопасные и качественные дороги».

Мы в 2018 году поставили перед собой задачу — привлечь как можно больше средств на Южный Урал из федерального бюджета, в том числе через федеральные программы, и нам сегодня идут навстречу, так как Челябинск в 2020 году станет местом проведения саммитов. Благодаря программе «Качественные и безопасные дороги» нам удалось убедить центр и увеличить федеральное финансирование на ее реализацию — в текущем году оно выросло в два раза: из федерального бюджета мы получим 1,884 миллиарда рублей, из областного добавим 1,576 миллиардов. Важно использовать эффективно время, провести все подготовительные процедуры вовремя, потому что сроки дорожных работ короткие. Южноуральцы уже этой осенью должны увидеть хорошие дорог и развязки. — сказал Борис Дубровский.

О выделенных Челябинску средствах рассказали на совещании, посвященном обсуждению дорожного фонда. Там же сообщили, из областного бюджета на развязку Братьев Кашириных-Труда отправят 800 миллионов рублей. Кроме того, пояснили, что выделенные федералами 1,5 миллиарда рублей поделят между Челябинском и Магнитогорском. Во втором по величине городе региона проведут ямочный ремонт, также средства направят на уборку снега.