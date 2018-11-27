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/ Борис Дубровский рассказал о развитии туризма в Челябинской области

Борис Дубровский рассказал о развитии туризма в Челябинской области

Туристический поток в регионе может превысить миллион человек.
сегодня в 17:44
  |  Общество

Туристический поток в Челябинской области в 2018 году может превысить один миллион человек. Гостями области становятся граждане Казахстана, корейцы, немцы, финны, рассказал РИА Новости Борис Дубровский. С появлением новых туров и мест для размещения ситуация, считает глава региона, улучшится.

В 2017 году услугами организованного туристического сектора в регионе воспользовалось 930 тысяч человек. По отдельным направлениям, таким как горнолыжный туризм, ежегодный прирост туристов достигает 20%. Общая цифра по итогам года должна перевалить за миллион, чему мы очень рады. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Дальнейшие планы на развитие туризма — грандиозные. Сейчас завершается формирование туристического кластера «Синегорье», который входит в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Кластер будет образован такими объектами, как «Ильменский заповедник», национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль». Ведется работа над созданием природного парка «Зигальга».

Также в Челябинской области ведется строительство объектов, позволяющих обеспечить приток туристов.

Строим новые гостиницы, улучшаем транспортную инфраструктуру и архитектурный облик городов, проводим фестивали. Если мы собираемся увеличивать туристический поток и сделать туризм одним из доходных секторов, нужно максимально подготовить и территории, и людей. — отметил Борис Дубровский.

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