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/ Борис Дубровский отметил важность развития отношений со странами Востока

Борис Дубровский отметил важность развития отношений со странами Востока

С 2016 года внешнеторговый оборот между Южным Уралом и Узбекистаном вырос на 40%.
сегодня в 11:21
  |  Общество

Развитие отношений между Южным Уралом и странами Востока — приоритет для региона во внешней торговле, отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании, посвященном итогам агровыставки «Золотая осень». В частности, глава региона отметил рост внешнеторгового оборота между Челябинской областью и Узбекистаном.

За это время внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос почти вдвое и продолжает увеличиваться — рост за первое полугодие этого года составил 40%. Восточное направление для нас остается одним из приоритетных во внешнеторговом сотрудничестве, поэтому то, что Челябинская область вошла в официальную делегацию России в Душанбе, несомненно, важно. — сказал Борис Дубровский.

Кроме того, Борис Дубровский напомнил, что уже в декабре Челябинск примет мероприятие в рамках Форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества. Ранее сам губернатор стал участником заседания глав правительств ШОС. Оно состоялось 12 октября в Душанбе, где обсуждалось развитие торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС.

На нем мы определим регламент и обсудим предложения по формату проведения форума. Три года велась работа над тем, чтобы это событие состоялось. Сначала мы получили поддержку Президента России, теперь и председателя Правительства РФ. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, на следующей неделе южноуральская делегация станет участником первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. В рамках данного мероприятия запланированы биржи контактов, заседание Российско-Узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы по межрегиональному сотрудничеству, презентации компаний и практические семинары.

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