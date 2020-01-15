«Люди думают, что в наше отделение привозят умирать»: заведующая паллиативной службой о своей работе

Эксперты рассказали о специфике ухода за тяжелобольными людьми.

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В связи со скандалом вокруг изъятия у тети-опекуна трех племянниц, одна из которых страдает тяжелым недугом, в социальных сетях развернулась масштабная дискуссия. Часть пользователей пишут, что старшую девочку поместили сейчас в паллиативное отделение больницы в Челябинске для того, чтобы она там умерла.

«Читала в интернете мнение, что в наше отделение людей привозят умирать. Совершенно дилетантское мнение. Здесь люди работают, которых учили оказывать помощь тяжелобольным людям. В обычном отделении так не могут. Это очень тяжело двадцатилетнему взрослому человеку оказать такую помощь», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ заведующая паллиативной службой ГКБ № 5 Кира Маляр.

Как отмечает Кира Маляр, за время, которое Лиза провела в паллиативном отделении, она стала лучше себя чувствовать, привыкла к персоналу. В свою очередь персонал понял, что нравится Лизе, и старается сделать ее жизнь комфортнее.

Руководитель челябинского городского общественного движения родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Вера Свинухова подтвердила, что уход за людьми со столь тяжелыми заболеваниями отнимает очень много сил.

«22 года я жила с таким ребенком, как Лиза. У таких детей куча сочетанных заболеваний. У таких детей снижен иммунитет. Вся жизнь родителей проходит в борьбе за выживание. Это был мой внук, я жила с ним с рождения, он похудел с 15 до 7 килограмм, в таком весе жил лет 10. Врачи говорят, что это "вялая кома", он воспринимает тебя, улыбается. Тянется к тебе энергетически, ты его читаешь глазами. С таким ребенком надо находится 24 часа в сутки, только тогда с ним можно жить», — отмечает Вера Свинухова.

Наталья Галеева еще может обжаловать решение органов опеки о том, что девочек необходимо у нее забрать. Сейчас она хочет вернуть Лизу, чтобы она жила не в реабилитационном центре, а дома. Как утверждает Наталья, с Лизой у нее особенная связь, поскольку она заботилась о ней с детства.