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Почтовое отделение «из прошлого» поразило челябинцев

Ветхое здание не отвечает современным стандартам оказания услуг.
сегодня в 17:41
  |  Общество

В одном из популярных сообществ Челябинска появились снимки ветхого здания, в котором находится отделение «Почты России». Оно расположилось в поселке Каштак в Металлургическом районе. Здесь, среди кастрюль и досок, выдают посылки и отправляют письма.

XXI век! Это почтовое отделение в Каштаке. Как в прошлое попали… — подписал фотографии автор поста.

В управлении Федеральной почтовой связи по Челябинской области объяснили, что не имеют возможности ремонтировать здание.

Сейчас отделение почтовой связи располагается в помещении, которое не является собственностью Управления федеральной почтовой связи, в связи с чем проведение ремонтных работ в нем невозможно. Руководством филиала ведется поиск нового помещения под размещение отделения почтовой связи. — сообщили сайту «Первый областной» в УФПС Челябинской области.

Отметим, что в 2017 году капитальный ремонт и текущие ремонтные работы были проведены в 75 отделениях почтовой связи, в том числе в рамках проекта «Доступная среда». В 2018 году запланировано проведение косметического и капитального ремонтов еще в 73 отделениях.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

ВАЛЕНТИНА
18:34, 24.01.2018
ОЙ !!!!И У НАС ТАКАЯ ЖЕ ПОЧТА ТОЛЬКО ЕЩЕ МЕНЬШЕ ДОМИК НА 2 ХОЗЯИНА!!!В ПОЛОВИНЕ ДОМА ЖИВУТ ЛЮДИ И ПОЛОВИНА ДОМА ПОЧТА!!!!ГОРОД ЧЕБАРКУЛЬ. И ВСЕ ТУДА ХОДЯТ И ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮТ И ЗА ВСЕ ПЛАТИМ !!!!ХОТЯ ДЕВОЧКИ РАБОТАЮТ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ!

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