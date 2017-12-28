/ Почта в «Парковом» отказывала вечерним клиентам из-за страха персонала перед одиночной работой

Порядок навели после возмущения местного жителя.

В микрорайоне Парковый отделение почты придумало свой режим работы. Двери закрывались на ключ в 17:00, хотя по внутреннему распорядку посетители могут получать услуги до 6 вечера. Возмутился происходящим один из посетителей. Он около 20 минут пытался зайти в здание, а затем спорил с сотрудницей почты о получении посылки.

У нас не работает сервер. Но сейчас я попробую его включить. Почту закрываю раньше, потому что боюсь здесь сидеть одна. Так на всех почтах. Могут на час раньше закрыться, могут вообще до обеда. — отстаивала свою позицию сотрудница почтового отделения.

Информация дошла до почтамта. Управление решило проверить жалобы горожан. Выяснилось, что они не безосновательны, поэтому специалисты приняли меры для устранения проблем.



Работа отделения находится на контроле у челябинского почтамта. По данному инциденту была проведена служебная проверка, в отношении сотрудников, допустивших нарушение режима работы, приняты меры дисциплинарного воздействия. — рассказала сайту «Первый областной» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области — филиал ФГУП «Почта России» Светлана Замятина.

Теперь почтовое отделение в микрорайоне «Парковый» работает в штатном режиме. Количество сотрудников ровно такое, чтобы они не боялись оставаться вечером на работе и могли обслуживать клиентов до конца рабочего дня.