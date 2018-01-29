/ Отделения Почты России в Челябинской области ждет реконструкция

26 почтовых офисов адаптируют для маломобильных групп населения.

За этот год специальное оборудование установят в отделениях в Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске, Копейске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Миассе, Кыштыме, Снежинске и Чебаркуле. Там также обещают убрать пороги и изменить ширину дверных проемов.

Помещения реконструируют и оборудуют в соответствии с требованиями безбарьерной среды для маломобильных людей. Для этого входные группы отделений оснастят пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, будет увеличена ширина дверных проемов и демонтированы пороги. Информацию о режиме работы почтовых офисов продублируют шрифтом Брайля. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении федеральной почтовой службы Челябинской области.

Кроме того, для инвалидов-колясочников оборудуют специальные зоны обслуживания с низкими барьерными стойками, а в отделениях появятся индукционные петли — устройства для передачи звуковой информации.

В УФПС Челябинской области напомнили, что клиенты с инвалидностью могут бесплатно вызвать сотрудника Почты России на дом, если специально оборудованного отделения поблизости нет.